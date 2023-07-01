Артём Дзюба: хочу попробовать поработать тренером

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос о желании поработать тренером в будущем.

«Я, если честно, подумываю пока что не так далеко, но думаю, что да, хочу попробовать поработать тренером. Как это вообще с другой стороны — все говорят, что это другой мир, и мне это интересно, потому что футболисты уже становятся специалистами и меняются. Я не хочу меняться, я хочу остаться самим собой», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

Дзюба перешёл в «Локомотив» зимой. В мае клуб объявил о продлении соглашения. В минувшем сезоне нападающий провёл в составе железнодорожников 13 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. «Локомотив» занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге.