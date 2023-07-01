Агент Бистровича: Кристиян рассчитывает получить шанс от тренерского штаба ЦСКА

Футбольный агент Вукмил Вукмирица, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, высказался о желании хорватского футболиста снова выступать в Российской Премьер-Лиге.

«Кристиян рассчитывает получить шанс от тренерского штаба ЦСКА и проявить себя. Он любит клуб и хочет остаться», – приводит слова Вукмирицы Metaratings.ru.

Бистрович перешёл в ЦСКА зимой 2018 года. Последний матч за армейцев хавбек провёл в декабре 2021 года. После этого полузащитник выступал на правах аренды за «Фатих Карагюмрюк», «Лечче» и «Фортуну».

Во второй половине сезона-2022/2023 на счету Бистровича 13 матчей за «Фортуну» в чемпионате Нидерландов, в которых он отметился одним голом. Контракт хорвата с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста согласно данным интернет-портала Transfermarkt – € 2,5 млн.