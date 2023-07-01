Мбаппе призвал прекратить беспорядки во Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе опубликовал заявление на фоне беспорядков во Франции после убийства полицейским 17-летнего подростка.

«Как и все французы, мы шокированы жестокой смертью юного Наэля. Наши мысли обращены к нему и к его родным, которым мы выражаем искренние соболезнования. Очевидно, что невозможно оставаться равнодушными к обстоятельствам, при которых произошла эта неприемлемая смерть. После этого трагического события мы стали свидетелями проявления народного гнева, суть которого мы понимаем, но одобрить его форму не можем.

Поскольку многие из нас родом из рабочих кварталов, мы разделяем эти чувства боли и печали. Но к этим страданиям добавляется бессильный процесс самоуничтожения. Насилие ничего не решает, особенно когда оно неизбежно направляется против самих протестующих, их родных, близких и соседей.

Время насилия должно закончиться, чтобы уступить место скорби, диалогу и восстановлению», — написал Мбаппе в своём «твиттере».