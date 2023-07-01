«Севилья» бесплатно подписала защитника Педросу
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Защитник Адрия Педроса перешёл в «Севилью» из «Эспаньола» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
По информации источника, контракт 25-летнего футболиста с андалусийцами будет действовать до конца июня 2028 года.
Педроса выступал за «Эспаньол» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В сезоне-2022/2023 на счету испанского защитника семь матчей, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее сообщалось о желании полузащитника Алехандро Гомеса остаться в «Севилье».
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