«Севилья» бесплатно подписала защитника Педросу

Защитник Адрия Педроса перешёл в «Севилью» из «Эспаньола» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

По информации источника, контракт 25-летнего футболиста с андалусийцами будет действовать до конца июня 2028 года.

Педроса выступал за «Эспаньол» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В сезоне-2022/2023 на счету испанского защитника семь матчей, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось о желании полузащитника Алехандро Гомеса остаться в «Севилье».