Хаверц стал самым высокооплачиваемым игроком в «Арсенале»

Форвард «Арсенала» Кай Хаверц в новом клубе будет зарабатывать больше всех товарищей по команде — около € 19,5 млн в год, сообщает Bild.
По информации источника, если учитывать возможные бонусы, то годовой доход немца может и вовсе достичь цифры € 23 млн. Контракт игрока с «Арсеналом» будет действовать до конца июня 2028 года.
Хавертц перешёл в «Арсенал» из «Челси» в среду, 28 июня. До трансфера немца в стан «канониров» больше всех в «Арсенале» платили полузащитнику Томасу Парти – € 12 млн в год.
В сезоне-2022/2023 на счету Хаверца 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами. С «аристократами» 24-летний форвард выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
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