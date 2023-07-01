Хаверц стал самым высокооплачиваемым игроком в «Арсенале»

Форвард «Арсенала» Кай Хаверц в новом клубе будет зарабатывать больше всех товарищей по команде — около € 19,5 млн в год, сообщает Bild.

По информации источника, если учитывать возможные бонусы, то годовой доход немца может и вовсе достичь цифры € 23 млн. Контракт игрока с «Арсеналом» будет действовать до конца июня 2028 года.

Хавертц перешёл в «Арсенал» из «Челси» в среду, 28 июня. До трансфера немца в стан «канониров» больше всех в «Арсенале» платили полузащитнику Томасу Парти – € 12 млн в год.

В сезоне-2022/2023 на счету Хаверца 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами. С «аристократами» 24-летний форвард выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.