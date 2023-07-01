Леау сменил игровой номер в «Милане»

Вингер «Милана» Рафаэл Леау сменил игровой номер в преддверии нового сезона, сообщает пресс-служба «россонери».

По информации источника, в новом сезоне португалец будет выступать под десятым номером. Ранее вингер играл под номером 17. Десятка освободилась после возвращения полузащитника Браима Диаса в «Реал».

Леау выступает за «Милан» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В сезоне-2022/2023 на счету португальца 48 матчей за «россонери» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 12 результативными передачами. Контракт игрока с миланцами действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.