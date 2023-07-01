Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе Вендела из «Зенита»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе бразильского хавбека Вендела из «Зенита»
«Уход основного футболиста — это всегда большая потеря. Если будет хорошее предложение по Венделу, то почему бы и не продать? «Зенит» сможет его заменить — у них много футболистов в составе. Понимаю, если бы ушло пять футболистов, но одному можно найти замену», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В сезоне-2022/2023 на счету Вендела 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 24 млн.
Ранее Канчельскис сравнил трансферную политику «Зенита» и «Спартака».
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