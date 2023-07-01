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«Манчестер Юнайтед» получил отказ от «Аталанты» по трансферу Хёйлунна

«Манчестер Юнайтед» получил отказ от «Аталанты» по трансферу Хёйлунна
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«Аталанта» не захотела продавать нападающего Расмуса Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед» за € 35 млн, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, боссы бергамасков оценивают 20-летнего форварда приблизительно в € 40-45 млн без учёта бонусов. Отмечается, что на молодого датского футболиста также претендует туринский «Ювентус».

В сезоне-2022/2023 на счету Хёйлунна 34 матча за «Аталанту» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Ранее сообщалось о том, что «Юнайтед» покинуло сразу несколько арендованных игроков.

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