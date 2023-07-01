«Манчестер Сити» заработает чуть больше € 63 млн за рекламу криптобиржи на рукаве
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«Манчестер Сити» получит € 63,25 млн от криптовалютной биржи OKX за рекламу на рукаве футболки. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».
По информации источника, стороны будут сотрудничать на протяжении трёх лет. Ежегодно «горожане» будут получать треть суммы от € 63,25 млн.
«Ман Сити» и криптобиржа сотрудничают с 2022 года. Ранее OKX размещался на груди тренировочной формы «горожан», а также на LED-экранах во время матчей английской Премьер-Лиги. Теперь реклама биржи появится и на игровой форме «Сити».
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