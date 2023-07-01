Тренер «Нефтчи» — о матче с «Зенитом»: мы играли с клубом с огромным бюджетом

Тренер азербайджанского «Нефтчи» Игорь Гетман подвёл итоги матча Кубка PARI Премьер с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).

«Вы сами видели, что мы играли с клубом с огромным бюджетом. У «Зенита» два состава одинаковых футболистов. Мы в этом плане отстаем. Некоторые ребята недавно вернулись после отпуска. Им тяжело. В конце выпустили совсем молодых игроков. Но я всё равно благодарен футболистам за их характером. За их самоотверженность», — передаёт слова Гетмана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 39-й минуте счёт в матче открыл «Нефтчи» — отличился бразильский форвард Салданья с пенальти. Однако уже в начале второго тайма петербуржцы сумели сравнять счёт усилиями хавбека Густаво Мантуана. На 70-й минуте «Зенит» впервые в матче вышел вперёд благодаря голу полузащитника Клаудиньо. Через десять минут сине-бело-голубые увеличили разрыв в счёте — отличился хавбек Зелимхан Бакаев.