Семак: надеюсь, болельщикам понравилась наша игра с «Нефтчи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о первой победе своей команды в новом сезоне.

«Хорошая игра для контрольного матча. Нам очень нравится выступать дома против хороших команд. По уровню движения, интенсивности игра в исполнении нашей команды нам понравилась. Главное удалось избежать травм, мышечных повреждений. В целом динамичная игра. Надеюсь, болельщикам понравилось», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В субботу, 1 июля сине-бело-голубые одержали уверенную победу над азербайджанским «Нефтчи» в Кубке PARI Премьер со счётом 3:1. Кроме «Зенита» и «Нефтчи», в международном турнире примут участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Црвена Звезда» (Белград, Сербия).