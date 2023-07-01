Тренер «Нефтчи» Гетман рассказал о состоянии вратаря Мамедова

Тренер азербайджанского «Нефтчи» Игорь Гетман рассказал о состоянии вратаря Агиля Магомедова.

«С вратарем Мамедовым, надеюсь, все в порядке. Сейчас он в больнице. Ожидает КТ. Но врачи говорят, что все будет нормально», — передаёт слова Гетмана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Магомедов получил травму в концовке матча Кубка PARI Премьер с санкт-петербургским «Зенитом».

На 39-й минуте счёт в матче открыл «Нефтчи» — отличился бразильский форвард Салданья с пенальти. Однако уже в начале второго тайма петербуржцы сумели сравнять счёт усилиями хавбека Густаво Мантуана. На 70-й минуте «Зенит» впервые в матче вышел вперёд благодаря голу полузащитника Клаудиньо. Через десять минут сине-бело-голубые увеличили разрыв в счёте — отличился хавбек Зелимхан Бакаев. Матч так и завершился — 3:1 в пользу петербуржцев.