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Семак: Вендел и Барриос в ближайшие дни должны приехать в расположение клуба

Семак: Вендел и Барриос в ближайшие дни должны приехать в расположение клуба
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с полузащитниками команды Венделом и Вильмаром Барриосом.

«По Венделу — он на связи с руководством. У него было желание сменить клуб. Для нас это качественный игрок. Никого насильно держать не будем. Все могут уйти, но с соблюдением интересов клуба. Если это совпадает, то почему нет.

Барриос получил несколько дополнительных выходных. Так как он единственный из иностранцев оставался до конца чемпионата. Но, насколько понимаю, и Вендел, и Барриос в ближайшие дни должны приехать", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 1 июля, «Зенит» обыграл азербайджанский «Нефтчи» (3:1) в товарищеском матче.

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