Семак: после вхождения в правление моя роль в «Зените» не изменилась
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал вхождение в правление клуба.
«Моя роль в клубе никак не изменилась. Я остаюсь главным тренером. Что касается другого функционала, то пока не могу ответить. Пообщаемся и посмотрим будут ли возложены какие-то дополнительные обязанности», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Ранее появилась информация, что в правлении «Зенита» оказались 10 человек, включая генерального директора Александра Медведева и тренера Семака. Также в числе руководителей клуба будет находиться исполнительный директор Максим Погорелов.
Сегодня, 1 июля, «Зенит» одержал победу в товарищеском матче с азербайджанским «Нефтчи» (3:1).
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