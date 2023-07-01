Семак: после вхождения в правление моя роль в «Зените» не изменилась

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал вхождение в правление клуба.

«Моя роль в клубе никак не изменилась. Я остаюсь главным тренером. Что касается другого функционала, то пока не могу ответить. Пообщаемся и посмотрим будут ли возложены какие-то дополнительные обязанности», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее появилась информация, что в правлении «Зенита» оказались 10 человек, включая генерального директора Александра Медведева и тренера Семака. Также в числе руководителей клуба будет находиться исполнительный директор Максим Погорелов.

Сегодня, 1 июля, «Зенит» одержал победу в товарищеском матче с азербайджанским «Нефтчи» (3:1).