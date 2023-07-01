Клаудиньо подвёл итоги матча с «Нефтчи»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подвёл итоги товарищеского матча с «Нефтчи» (3:1).
«Я думаю, что мы провели очень хорошую игру. Нам потребовалось некоторое время на то, чтобы втянуться, но нам это удалось. К сожалению, пропустили первыми, нам забили с пенальти. Но затем, в том числе с помощью болельщиков, мы смогли перевернуть игру и победили. Считаю, что вполне заслуженно.
На самом деле каждый игрок отдал себя по максимуму — мне кажется, что с первых минут все играли на пределе своих сил. Просто во втором тайме нам удалось реализовать моменты — Мантуан первым или вторым касанием после выхода на поле смог сравнять, а затем удалось забить мне. Все выложились на полную, теперь с каждой новой игрой будем только прибавлять.
По поводу болельщиков хочу сказать огромное спасибо. Всегда приятно возвращаться в родные стены и играть на «Газпром Арене» — нас здесь всегда очень сильно поддерживают, и сегодняшний матч не стал исключением. Было очень приятно видеть столько людей на трибунах. По поводу соперника: хорошая команда. Очень важно, что в этом турнире принимают участие международные соперники. Это поможет нам лучше набрать форму к началу нового сезона», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт клуба.
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