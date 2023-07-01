Семак: положительно отношусь к созданию медиакоманды в Санкт-Петербурге

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал создание медийной футбольной команды «Чисто Питер».

«Слышал о создании медиакоманды, видел Влада Радимова с его роликом. Как отношусь? Положительно, это важно для популяризации футбола. У этого проекта есть своя ниша: то, что сложно представить в профессиональном футболе — открытость, вовлечённость. Тут зрители сами могут посмотреть на то, как всё изнутри происходит. Думаю, это интересно. Я рад, что в Санкт-Петербурге будет своя медийная команда», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В ближайшем розыгрыше Фонбет Кубка России сыграют финалисты нынешнего сезона Медиалиги — 2DROTS и «Родина Медиа», а также «Амкал», занявший третье место.