Зелимхан Бакаев: на сто процентов чувствую себя своим в «Зените»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал о партнёрах по команде.

«На сто процентов чувствую себя своим в «Зените». Лучший друг в команде? Арсен (Адамов. — Прим. «Чемпионата») — мой брат. Все ребята шикарные, со всеми хорошие отношения. Бразильцы в коллективе? Исключительно хорошая атмосфера. Выучил ли всех по именам? Да», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2022/2023 на счету Бакаева 26 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.