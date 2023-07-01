Дмитрий Тарасов назвал победу «Родины Медиа» в Медиалиге самой важной в своей карьере

Бывший игрок «Локомотива» и президент медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов поделился эмоциями от победы своего клуба в Медиалиге.

«Заслуженно, наверное. Игра была тяжёлая. В первом тайме не забили свои моменты, но нам воздалось за всё в конце второго — в итоге выиграли. Набрали хороший ход и взяли у 2DROTS реванш. Для меня это очень дорогая победа. Может ли это сравниться с чемпионством или Кубком за «Локомотив»? На данном этапе я не живу прошлым. Это самая важная победа в карьере для меня, потому что это моя команда», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В субботу, 1 июля «Родина Медиа» в финале Медиалиги оказалась сильнее 2DROTS — 3:1. Напомним, Тарасов в бытность футболистом выигрывал с «Локомотивом» три Кубка России (в сезонах-2014/2015, 2016/2017 и 2018/2019) и один чемпионат (в сезоне-2017/2018).