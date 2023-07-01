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Зелимхан Бакаев ответил, что ему нужно сделать, чтобы чаще играть за «Зенит»

Зелимхан Бакаев ответил, что ему нужно сделать, чтобы чаще играть за «Зенит»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о своей адаптации в клубе.

«Что нужно сделать, чтобы играть чаще? Надо выходить и быть результативнее: забивать, отдавать — с этим были проблемы. Надеюсь, в новом сезоне что-то поменяется. Игровые или психологические проблемы? Психологических нет. Адаптация… Первый месяц был тяжёлый, но уже после зимних сборов чувствовал себя комфортно», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2022/2023 на счету Бакаева 26 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

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