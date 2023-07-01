Месси отреагировал на заявление Фабрегаса о завершении карьеры футболиста

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на заявление полузащитника Сеска Фабрегаса о завершении карьеры футболиста.
«Ты уже знаешь всё хорошее, что мы думаем о вас и вашей семье, Сеск. Ты один из моих лучших друзей. Мы обязательно продолжим проводить много времени вместе. Тебя все очень любят и желают всего наилучшего на твоём новом этапе, друг! Крепко обнимаю», — написал Месси в своих социальных сетях.
Фабрегас и Месси вместе выступали за «Барселону» на протяжении трёх лет (с 2011 по 2014 год). За этот период они выиграли с каталонцами шесть трофеев: чемпионат, Кубок и два Суперкубка Испании, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сообщалось, что Фабрегас после завершения карьеры попробует себя в роли тренера.
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