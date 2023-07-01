Андрей Аршавин: остаюсь в «Зените», слухи остались слухами
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Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин опроверг информацию об уходе из клуба.
«Слухи остались слухами. Я остаюсь в «Зените», — сказал Аршавин в интервью «РБ Спорт».
Аршавин работает заместителем генерального директора «Зенита» с 2022 года. В структуре санкт-петербургского клуба бывший полузащитник находится с 2019 года.
42-летний Аршавин большую часть своей профессиональной игровой карьеры провёл в «Зените». Бывший полузащитник сыграл за сине-бело-голубых 376 матчей, в которых отметился 80 забитыми мячами и 108 результативными передачами. Также Аршавин играл за лондонский «Арсенал», алма-атинский «Кайрат» и краснодарскую «Кубань».
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