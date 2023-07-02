«Манчестер Юнайтед» может подписать голкипера «Фейеноорда»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вратарю «Фейеноорда» Юстину Бейло, сообщает The Athletic.

По информации источника, боссы «красных дьяволов» связывались с представителями нидерландского клуба по поводу возможного трансфера 25-летнего вратаря. «Фейеноорд» не спешит расставаться с основным голкипером, который также наигрывается в сборной, даже если «Юнайтед» сделает хорошее финансовое предложение.

В сезоне-2022/2023 на счету Бейло 34 матча за «Фейеноорд» во всех турнирах. Его команда стала чемпионом Нидерландов. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось об отсутствии договорённости между «Манчестер Юнайтед» и «Интером» по поводу перехода голкипера Андре Онана.