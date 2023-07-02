Португальский журналист: Роналду стал полезным идиотом диктатуры

Португальский журналист Энрике Рапозо раскритиковал нападающего Криштиану Роналду за переход в Саудовскую Аравию. Португалец выступает за «Аль-Наср».
«Проблема начинается с Роналду, который стал полезным идиотом диктатуры, одной из худших в мире, и открыл дверь для других игроков, чтобы они также стали полезными идиотами диктатуры, пытающейся узаконить себя.
Немного грустно видеть, как футболисты, которые являются звездами, символами и образцами для подражания для наших детей не только в Европе, но и во всем мире, превращаются в полезных идиотов диктатуры», — приводит слова Рапозо A Bola.
Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи.
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