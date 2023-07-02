Иньеста провёл прощальный матч за «Виссел Кобе»

Испанский полузащитник Андрес Иньеста сыграл свой последний матч за «Виссел Кобе» в японской Джей-лиге, сообщает ESPN. 39-летний футболист вышел в стартовом составе на игру с «Хоккайдо Консадоле Саппоро», закончившуюся вничью 1:1. Иньеста был заменён на 56-й минуте встречи.

На прощальном матче испанца был аншлаг – на стадион «Ноевир» пришли 30 тысяч болельщиков. Они выложили на трибунах изображение испанца в футболке «Виссел Кобе» с восьмым номером, а также держали плакаты со словами благодарности Иньесте.

Футболист покинул клуб в середине сезона: в данный момент «Виссел Кобе» занимает третье место в Джей-лиге, отставая от лидера на два очка. В 18 матчах текущего чемпионата Японии Иньеста провёл на поле всего 94 минуты.

За пять с половиной лет выступлений испанца лучшим результатом «Виссел Кобе» в Джей-лиге стало третье место в сезоне-2021. При этом в 2019 году клуб завоевал свой первый трофей – Кубок Императора.

Иньеста не собирается завершать карьеру и по слухам может продолжить выступления в Европе или Южной Америке.