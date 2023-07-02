Кроос назвал причины, почему принял решение продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос объяснил, почему продлил контракт с клубом.
«Бывает, что ты перестаёшь быть игроком, о котором думают люди, я не хочу, чтобы это случилось со мной. Поэтому я немного подождал с принятием решения, но потом просто почувствовал, что этот сезон прошёл так же хорошо, как и предыдущий. Я всё ещё достаточно хорош и мне всё ещё весело. Если какой-либо из этих компонентов исчезнет, значит, так тому и быть», — приводит слова Крооса DAZN.
Контракт Крооса с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне Кроос принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 2 гола и 6 результативных передач. По итогам прошлого сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.
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