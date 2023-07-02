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Marca назвала имя лучшего игрока сезона по версии журнала. Хвича попал в топ-10

Marca представила рейтинг лучших игроков сезона-2022/23.

Лучшим признали форварда Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити». В тройке – нападающий «Интера» Майами Лионель Месси и Винисиус из «Реала». В топ-5 вошли представитель «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Кевин де Брёйне из «Ман Сити».

Лауреата премии выбирают журналисты, бывшие футболисты и тренеры, а также пользователи сайта Marca.

В прошлом сезоне победителем был Карим Бензема.

Топ-10 игроков сезона 2022/23 по версии Marca:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

2. Лионель Месси (играл в «ПСЖ», теперь принадлежит «Интер» Майами)

3. Винисиус Жуниор («Реал»)

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

5. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Антуан Гризманн («Атлетико»)

8. Виктор Осимхен («Наполи»)

9. Илкай Гюндоган (играл в «Манчестер Сити», теперь принадлежит «Барселоне»)

10. Хвича Кварацхелия («Наполи»)

Холанд танцует в клубе с болельщиками «Боруссии»