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Пресс-атташе киевского «Динамо» прокомментировал информацию о проведении матчей в Одессе

Пресс-атташе киевского «Динамо» прокомментировал информацию о проведении матчей в Одессе
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Андрей Шахов-младший, являющийся пресс-атташе киевского «Динамо», прокомментировал информацию, что клуб в первой части сезона-2023/2024 планирует базироваться в Одессе и играть матчи Лиги конференций в Молдове или Румынии.

«Для проведения домашних матчей в еврокубках прорабатывалось множество вариантов, в том числе стадионы Польши, Словакии и Румынии. Бухарест – один из тех городов, который мы рассматриваем. В ближайшую неделю клуб сделает официальное заявление, в котором мы изложим окончательное решение.

Относительно проведения матчей в чемпионате Украины, здесь ответ прост: «Динамо» оптимизирует рабочий процесс упрощением логистики. Речь идёт о сокращении переездов во время подготовки к еврокубковым матчам. В другое время матчи будут проводиться в Киеве», — привлдит слова Шахова ua.tribuna.com.

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