Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан прокомментировал поражение от Китая

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан прокомментировал поражение в товарищеском матче с национальной командой Китая (0:1).
«Мы давно не собирались в таком составе и давно не играли матчей на таких скоростях, с таким уровнем сопротивления и мастерства соперника. Потребовалось время и в тренировочной работе, и в игре, чтобы адаптироваться. Первый тайм прошел с территориальным преимуществом хозяек поля. Но по большому счету они создали один опасный момент. Были доставки мяча в нашу штрафную, но в обороне в нижнем блоке сыграли достаточно качественно. В атаке не получилось: чувствовалась какая-то скованность.
Второй тайм получился интересней, по содержанию именно атакующих действий. Пошла контригра, мы стали лучше контролировать мяч. В начале тайма получили нелепый пенальти в том плане, что к нему привели неправильные действия сразу нескольких игроков подряд после ввода аута соперником. После пропущенного гола и проведенных замен, которые освежили игру, мы перехватили инициативу, стали создавать острые моменты. Самая явная возможность забить была в самой концовке, когда Яна Шеина с правого фланга сделала передачу на Таню Петрову в центр штрафной, но, к сожалению, забить и свести матч к ничьей не получилось. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.
Женские сборные Китая и России проведут ещё один товарищеский матч 4 июля. Начало игры — в 11:00 по московскому времени.
- 2 июля 2023
-
09:12
-
09:05
-
08:46
-
08:30
-
07:43
-
07:11
-
06:49
-
06:18
-
05:59
-
05:52
-
04:52
-
04:36
-
02:50
-
02:20
-
01:47
-
00:52
-
00:51
-
00:36
-
00:30
-
00:09
-
00:07
-
00:02
- 1 июля 2023
-
23:51
-
23:31
-
23:30
-
23:30
-
23:10
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:46
-
22:46
-
22:43
-
22:40
-
22:36