Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан прокомментировал поражение от Китая

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан прокомментировал поражение в товарищеском матче с национальной командой Китая (0:1).

«Мы давно не собирались в таком составе и давно не играли матчей на таких скоростях, с таким уровнем сопротивления и мастерства соперника. Потребовалось время и в тренировочной работе, и в игре, чтобы адаптироваться. Первый тайм прошел с территориальным преимуществом хозяек поля. Но по большому счету они создали один опасный момент. Были доставки мяча в нашу штрафную, но в обороне в нижнем блоке сыграли достаточно качественно. В атаке не получилось: чувствовалась какая-то скованность.

Второй тайм получился интересней, по содержанию именно атакующих действий. Пошла контригра, мы стали лучше контролировать мяч. В начале тайма получили нелепый пенальти в том плане, что к нему привели неправильные действия сразу нескольких игроков подряд после ввода аута соперником. После пропущенного гола и проведенных замен, которые освежили игру, мы перехватили инициативу, стали создавать острые моменты. Самая явная возможность забить была в самой концовке, когда Яна Шеина с правого фланга сделала передачу на Таню Петрову в центр штрафной, но, к сожалению, забить и свести матч к ничьей не получилось. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.

Женские сборные Китая и России проведут ещё один товарищеский матч 4 июля. Начало игры — в 11:00 по московскому времени.