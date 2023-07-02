L'Equipe: новым тренером «Монако» станет Ади Хюттер

Новым главным тренером футбольного клуба «Монако» станет 53-летний австриец Ади Хюттер, сообщает L'Equipe.
Специалист ранее работал в немецких «Айнтрахте» (Франкфурт), «Боруссии» (Мёнхенгладбах), швейцарском «Янг Бойз», австрийском «Ред Булл» (Зальцбург). Хюттер уже год находится без работы: он покинул «Боруссию» летом 2022 года.
Подписание соглашения с тренером ожидается в ближайшие два дня (2 и 3 июля). В понедельник, 3 июля, игроки «Монако» прибудут на базу клуба для прохождения физических и медицинских тестов, но пока неясно, будет ли Хюттер при этом присутствовать.
Напомним, 4 июня было объявлено об увольнении бельгийца Филиппа Клемана с поста главного тренера «Монако». В последних семи турах завершившегося сезона Лиги 1 монегаски под его руководством потерпели пять поражений, один раз сыграли вничью и добились одной победы. По итогам турнира команда финишировала на шестом месте в турнирной таблице, не попав в еврокубки на сезон-2023/2024.
- 2 июля 2023
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