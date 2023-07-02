Давид Караев стал игроком «Алании»
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Нападающий Давид Караев подписал контракт с владикавказской «Аланией». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Отмечается, что соглашение подписано по схеме «1+1». В прошлом сезоне футболист провёл 29 матчей в Российской-Премьер-Лиге за московское «Торпедо», забил два мяча и отдал три голевые передачи. Также на счету форварда шесть игр в Фонбет Кубке России и два гола.
Давид Караев является воспитанником осетинского футбола. 28-летний нападающий выступал за такие команды, как «СКА-Энергия», «Нефтехимик», «Спартак-Владикавказ», СКА, «Химки», «КАМАЗ», «Урал», «Каспий», «СКА-Хабаровск» и «Торпедо».
«В составе «барсов» игрок будет выступать под 63-м номером. Добро пожаловать домой, Давид!» — написано в заявлении «Алании».
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