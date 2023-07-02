«Бавария» готова отпустить Забитцера за € 15–17 млн

Мюнхенская «Бавария» готова отпустить 29-летнего австрийского полузащитника Марселя Забитцера, если клубу поступит хорошее предложение в размере € 15–17 млн, сообщает Фабрицио Романо.

Первую часть сезона-2022/2023 Забитцер провёл в «Баварии», а 31 января 2023 года «Манчестер Юнайтед» заключил с мюнхенцами соглашение об аренде игрока. Забитцер принял участие в 14 матчах за «красных дьяволов», забив один мяч и отдав одну голевую передачу.

Контракт австрийца с «Баварией» действует до лета 2025 года. Он перешёл в стан мюнхенцев из клуба «РБ Лейпциг» в августе 2021 года.

Забитцер дебютировал за сборную Австрии в 2012 году. Он принимал участие в матчах Евро-2020. На данный момент на счету полузащитника 71 игра и 14 голов за национальную команду.