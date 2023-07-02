«Матч оставил приятное впечатление». Тренер «Крыльев» Осинькин — об игре с «Соколом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о контрольном матче с «Соколом» (1:2).

«Как относиться к первой игре, критиковать ли команду? А за что критиковать? Я считаю, что мы для этого этапа вполне нормально играли. Да, какие-то голы мы действительно пропустили, проиграли. Но большую часть времени, наверное, мы всё-таки доминировали. И так много у нас было молодых футболистов на поле, так много людей, которые на просмотре и сыграли первый раз за нашу команду в жизни. Поэтому всё равно позитивно. Очень хорошую молодёжь мы просматриваем. Я им много дал играть: когда ещё играть, если не на сборах. Матч у меня приятное впечатление оставил, прежде всего тем, что группа игроков на просмотре порадовала», — сказал Осинькин в интервью клубной пресс-службе.