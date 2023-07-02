В Сети появились фото новой гостевой формы «Челси»

На сайте Footy Headlines появились фото гостевой формы лондонского «Челси» на сезон-2023/2024.

Гостевая форма «Челси» для сезона-2023/2024 Фото: Footy Headlines

Форма выполнена в двух цветах — чёрном и синем. При выборе цветов вдохновением послужила гостевая форма сезона-2002/2003, а в дизайне новых футболок использованы футуристичные элементы.

Гостевая форма «Челси» в сезоне-2002/2003 Фото: Footy Headlines

Гостевая форма «Челси» для сезона-2023/2024 Фото: Footy Headlines

На футболках пока отсутствует реклама титульного спонсора, которым может стать компания Stake. Техническим спонсором синих является Nike.

Гостевая форма «Челси» для сезона-2023/2024 Фото: Footy Headlines

Ожидается, что клуб официально представит форму в середине лета.

Новый сезон АПЛ стартует 11 августа встречей действующего чемпиона «Манчестер Сити» и «Бёрнли». В 1-м туре чемпионата Англии сезона-2023/2024 «Челси» на домашнем стадионе встретится с «Ливерпулем». Матч состоится 13 августа.