В Сети появились фото новой гостевой формы «Челси»

На сайте Footy Headlines появились фото гостевой формы лондонского «Челси» на сезон-2023/2024.
Гостевая форма «Челси» для сезона-2023/2024
Фото: Footy Headlines
Форма выполнена в двух цветах — чёрном и синем. При выборе цветов вдохновением послужила гостевая форма сезона-2002/2003, а в дизайне новых футболок использованы футуристичные элементы.
Гостевая форма «Челси» в сезоне-2002/2003
Фото: Footy Headlines
Гостевая форма «Челси» для сезона-2023/2024
Фото: Footy Headlines
На футболках пока отсутствует реклама титульного спонсора, которым может стать компания Stake. Техническим спонсором синих является Nike.
Гостевая форма «Челси» для сезона-2023/2024
Фото: Footy Headlines
Ожидается, что клуб официально представит форму в середине лета.
Новый сезон АПЛ стартует 11 августа встречей действующего чемпиона «Манчестер Сити» и «Бёрнли». В 1-м туре чемпионата Англии сезона-2023/2024 «Челси» на домашнем стадионе встретится с «Ливерпулем». Матч состоится 13 августа.
- 2 июля 2023
-
12:18
-
12:09
-
12:08
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:10
-
10:45
-
10:45
-
10:40
-
10:25
-
10:22
-
10:20
-
10:00
-
09:58
-
09:58
-
09:45
-
09:45
-
09:41
-
09:35
-
09:22
-
09:22
-
09:20
-
09:12
-
09:05
-
08:46
-
08:30
-
07:43
-
07:11