Защитник «Зенита» Круговой: хочется, чтобы убрали сцену и наши болельщики вернулись

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал победу в матче Кубка PARI Премьер с азербайджанским «Нефтчи» (3:1).

«Хорошая атмосфера, очень понравилось. Думаю, что руководство всё правильно сделало, что организовало такой турнир с международными командами. Нам есть к чему стремиться, есть где прибавлять. В целом, матч хороший, но впереди будут соперники посильнее.

Нам было непросто с ними играть. «Нефтчи» – хорошая, боевая команда. У них очень хороший центральный нападающий – бразилец, девятый номер. Очень понравился. Бились, боролись. Молодцы.

На одном из секторов были замечены фанаты с «Виража», чувствовалась ли их поддержка? Что сейчас, что в чемпионате – особо ничего не поменялось. После того как поставили сцену, вряд ли теперь «Вираж» придёт. Честно, я не слышал часть сектора с представителями «Виража». Хочется, чтобы уже убрали эту сцену и наши болельщики вернулись на «Вираж».

Как оценю уровень собственной подготовки? В целом, неплохо. Правда, есть момент, что на первой тренировке потянул поясницу. Сейчас уже более-менее отходит потихоньку, уже легче», — приводит слова Кругового «Спорт день за днём».