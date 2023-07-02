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Тренер сборной Испании U21 прокомментировал выход в полуфинал молодёжного Евро

Тренер сборной Испании U21 прокомментировал выход в полуфинал молодёжного Евро
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Главный тренер молодёжной сборной Испании Санти Дения подвёл итоги матча четвертьфинала чемпионата Европы со Швейцарией (2:1).

«Я говорил, что такой опыт очень полезен. Но сегодня хочу отметить качественную игру ребят. Я сказал им, что нужно и дальше играть в наш футбол. Пропущенный мяч стал для нас большим ударом, но я сказал, что нам надо продолжать играть в своём стиле», — приводит слова Дении официальный сайт УЕФА.

Испания открыла счёт в матче на 68-й минуте — отличился защитник Серхио Гомес. Швейцарцы сравняли счёт на 90+1-й минуте. Голом отметился форвард Зеки Амдуни. Испанцы снова повели на 103-й минуте — мяч, ставший победным, забил защитник Хуан Миранда. В полуфинале команда встретится с победителем пары Франция — Украина.

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