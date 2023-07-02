Тренер сборной Испании U21 прокомментировал выход в полуфинал молодёжного Евро
Поделиться
Главный тренер молодёжной сборной Испании Санти Дения подвёл итоги матча четвертьфинала чемпионата Европы со Швейцарией (2:1).
«Я говорил, что такой опыт очень полезен. Но сегодня хочу отметить качественную игру ребят. Я сказал им, что нужно и дальше играть в наш футбол. Пропущенный мяч стал для нас большим ударом, но я сказал, что нам надо продолжать играть в своём стиле», — приводит слова Дении официальный сайт УЕФА.
Испания открыла счёт в матче на 68-й минуте — отличился защитник Серхио Гомес. Швейцарцы сравняли счёт на 90+1-й минуте. Голом отметился форвард Зеки Амдуни. Испанцы снова повели на 103-й минуте — мяч, ставший победным, забил защитник Хуан Миранда. В полуфинале команда встретится с победителем пары Франция — Украина.
Комментарии
- 2 июля 2023
-
12:18
-
12:09
-
12:08
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:10
-
10:45
-
10:45
-
10:40
-
10:25
-
10:22
-
10:20
-
10:00
-
09:58
-
09:58
-
09:45
-
09:45
-
09:41
-
09:35
-
09:22
-
09:22
-
09:20
-
09:12
-
09:05
-
08:46
-
08:30
-
07:43
-
07:11
Партнерский контент