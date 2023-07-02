Состоялась свадьба Давида де Хеа

В субботу, 1 июля, состоялась свадьба вратаря Давида де Хеа и его возлюбленной, испанской певицы Эдурне Гарсии.

Голкипер поделился фотографиями со свадьбы в своей социальной сети.

Фото: из личного архива Давида де Хеа

Фото: из личного архива Давида де Хеа

Фото: из личного архива Давида де Хеа

30 июня истёк контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что по завершении свадьбы переговоры игрока и клуба о новом соглашении продолжатся.

Де Хеа выступает за «красных дьяволов» с 2011 года. Вместе с «Манчестер Юнайтед» он выигрывал АПЛ в сезоне-2012/2013 и Лигу Европы – 2016/2017. В сезоне-2022/2023 де Хеа провёл 58 матчей, в которых пропустил 61 мяч. 25 из 58 игр стали для голкипера «сухими».

По итогам прошедшего сезона манкунианцы заняли в АПЛ третье место, благодаря чему сыграют в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.