«Краснодар» вышел из отпуска, Магомед-Шапи Сулейманов тренируется с командой

Вчера, 1 июля, «Краснодар» начал подготовку к сезону-2023/2024. Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, вернувшийся из аренды в израильском «Хапоэле» (Беэр-Шева), тренируется с командой. Об этом сообщила пресс-служба краснодарского клуба.

«Немного отдохнули, а теперь предстоит большая работа! «Быки» вышли из отпуска и вчера на своей базе провели первую тренировку.

У сборников отпуск немного продлён, их не ищите. Зато с командой вовсю тренируются новичок Александр Эктов и Магомед-Шапи Сулейманов, вернувшийся из аренды», — написано в заявлении «Краснодара».

Фото: ФК «Краснодар»

Ранее Магомед-Шапи Сулейманов говорил, что вряд ли останется в «Краснодаре». Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года.

«Краснодар» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на шестом месте.