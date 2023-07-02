«Краснодар» вышел из отпуска, Магомед-Шапи Сулейманов тренируется с командой

Вчера, 1 июля, «Краснодар» начал подготовку к сезону-2023/2024. Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, вернувшийся из аренды в израильском «Хапоэле» (Беэр-Шева), тренируется с командой. Об этом сообщила пресс-служба краснодарского клуба.
«Немного отдохнули, а теперь предстоит большая работа! «Быки» вышли из отпуска и вчера на своей базе провели первую тренировку.
У сборников отпуск немного продлён, их не ищите. Зато с командой вовсю тренируются новичок Александр Эктов и Магомед-Шапи Сулейманов, вернувшийся из аренды», — написано в заявлении «Краснодара».
Фото: ФК «Краснодар»
Ранее Магомед-Шапи Сулейманов говорил, что вряд ли останется в «Краснодаре». Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года.
«Краснодар» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на шестом месте.
- 2 июля 2023
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