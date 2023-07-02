«Акрон» арендовал защитника ЦСКА
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21-летний защитник московского ЦСКА Вадим Конюхов перешёл в тольяттинский «Акрон» на правах аренды. Арендное соглашение будет действовать до завершения сезона-2023/2024. Об этом сообщил официальный сайт «Акрона».
«Приветствуем Вадима и желаем успехов в составе «Акрона»!» — написано в заявлении клуба.
Вадим Конюхов является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2021/2022 он выступал за пермскую «Звезду» на правах аренды. На его счету три забитых мяча и шесть голевых передач. В прошлом сезоне Конюхов играл в Мелбет Первой лиге за «Уфу». Он провёл за клуб из Башкортостана 17 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
«Акрон» завершил сезон-2022/2023 Первой лиги на девятом месте в турнирной таблице.
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