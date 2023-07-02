Марцел Личка ответил на вопрос, кто будет капитаном «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, кто будет капитаном команды.

«Ещё не думал, кто будет капитаном. В своих командах я раньше спрашивал у всех ребят, кто является лидером. Капитанами в «Динамо» были Фомин и Шунин. Решим этот вопрос попозже», — сказал Личка журналистам.

В предыдущем сезоне Личка возглавлял «Оренбург». Под его руководством команда заняла седьмое место в Российской Премьер-Лиге. «Динамо» завершило предыдущий сезон на девятой строчке турнирной таблицы. Следующий розыгрыш чемпионата России бело-голубые начнут матчем с «Краснодаром». На групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России московская команда встретится со «Спартаком», «Краснодаром» и «Пари Нижний Новгород».