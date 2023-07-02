Личка: цель с «Динамо» — попасть в пятёрку, тройку. Не будет успеха — разойдёмся

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о цели клуба на сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Наша цель — попасть в пятёрку, тройку. Для меня это важно, поэтому я принял предложение от клуба. Будет успех – будем продолжать работу, нет – тогда разойдёмся», — сказал Личка журналистам.

«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков после 30 матчей. Марцел Личка в предыдущем сезоне возглавлял «Оренбург». Под его руководством команда стала седьмой в чемпионате России, заработав 46 очков.

В первом туре нового сезона чемпионата страны «Динамо» встретится с «Краснодаром». Точные дата и время начала матча станут известны позднее.