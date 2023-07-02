Личка: из Чехии по работе в России не звонили. Это моя жизнь, с которой я делаю, что хочу

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о запретах чешского правительства спортсменам страны участвовать в соревнованиях на территории России.
«Звонков из Чехии из-за моей работы в России мне не поступало. Я сам решаю, что мне делать, и никто мне не скажет, что я должен делать. Это моя жизнь, с которой я делаю, что хочу», — сказал Личка журналистам.
Ранее чешское правительство сообщило на своём официальном сайте, что запретило командам и отдельным спортсменам из России участвовать в соревнованиях, проходящих в стране. Решение было принято на заседании, которое состоялось 28 июня. Отмечается, что предложение о запрете исходило от спортивных союзов Чехии и было поддержано руководством Национального агентства спорта. В указе также сказано, что спортсменам и командам из Чехии запрещено выступать в соревнованиях на территории РФ.
- 2 июля 2023
-
13:51
-
13:50
-
13:49
-
13:38
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
13:05
-
13:02
-
12:57
-
12:43
-
12:38
-
12:38
-
12:32
-
12:29
-
12:18
-
12:09
-
12:08
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:10
-
10:45
-
10:45
-
10:40
-
10:25