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Личка: из Чехии по работе в России не звонили. Это моя жизнь, с которой я делаю, что хочу

Личка: из Чехии по работе в России не звонили. Это моя жизнь, с которой я делаю, что хочу
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о запретах чешского правительства спортсменам страны участвовать в соревнованиях на территории России.

«Звонков из Чехии из-за моей работы в России мне не поступало. Я сам решаю, что мне делать, и никто мне не скажет, что я должен делать. Это моя жизнь, с которой я делаю, что хочу», — сказал Личка журналистам.

Ранее чешское правительство сообщило на своём официальном сайте, что запретило командам и отдельным спортсменам из России участвовать в соревнованиях, проходящих в стране. Решение было принято на заседании, которое состоялось 28 июня. Отмечается, что предложение о запрете исходило от спортивных союзов Чехии и было поддержано руководством Национального агентства спорта. В указе также сказано, что спортсменам и командам из Чехии запрещено выступать в соревнованиях на территории РФ.

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