Личка: Тюкавину 20 лет, а он уже женился. Он что, дурак?

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал новость о свадьбе нападающего Константина Тюкавина. В начале июня женился также форвард Фёдор Смолов.

«Тюкавин уже женился? Ему же 20 лет. Он что, дурак? Шутка — желаю Косте и Смолову удачи в браке», — сказал Личка журналистам.

Тюкавин женился на 21-летней Алёне Шабуровой. Супруги знакомы друг с другом с 2016 года. Отец футболиста Александр Тюкавин и папа его избранницы Сергей Шабуров — игроки в хоккей с мячом. Оба играли в московском «Динамо». Шабуров — шестикратный чемпион мира.

В 38 матчах за «Динамо» в сезоне-2022/2023 Тюкавин отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года.