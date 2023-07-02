Марцел Личка высказался о возможных трансферах «Динамо»
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможных трансферах команды.
«У меня всегда ясные мысли по поводу трансферов, я консультируюсь по ним со своими помощниками. Но каждый из нас может ошибаться. После этого я принимаю решение.
Сейчас я пока не знаю, какими они будут. Желько Бувач приезжает только сегодня, завтра мы поговорим и я поделюсь с ним мыслями. Я знаю ребят из скаутской службы, они вместе с Желько дадут мне кандидатуры. Оставим тему трансферов, мне нужно подумать. В «Оренбурге» мы уже начинали зимой работать на лето, тут задача посложнее», — сказал Личка журналистам.
В первом матче Российской Премьер-Лиги предстоящего сезона «Динамо» встретится с «Краснодаром».
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2023
-
13:51
-
13:50
-
13:49
-
13:38
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
13:05
-
13:02
-
12:57
-
12:43
-
12:38
-
12:38
-
12:32
-
12:29
-
12:18
-
12:09
-
12:08
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:10
-
10:45
-
10:45
-
10:40
-
10:25
Партнерский контент