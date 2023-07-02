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Марцел Личка высказался о возможных трансферах «Динамо»

Марцел Личка высказался о возможных трансферах «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможных трансферах команды.

«У меня всегда ясные мысли по поводу трансферов, я консультируюсь по ним со своими помощниками. Но каждый из нас может ошибаться. После этого я принимаю решение.

Сейчас я пока не знаю, какими они будут. Желько Бувач приезжает только сегодня, завтра мы поговорим и я поделюсь с ним мыслями. Я знаю ребят из скаутской службы, они вместе с Желько дадут мне кандидатуры. Оставим тему трансферов, мне нужно подумать. В «Оренбурге» мы уже начинали зимой работать на лето, тут задача посложнее», — сказал Личка журналистам.

В первом матче Российской Премьер-Лиги предстоящего сезона «Динамо» встретится с «Краснодаром».

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