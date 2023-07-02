Финал Медиалиги в Лужниках посетили больше 21 тыс. человек
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Финал Медийной футбольной лиги, в котором «Родина Медиа» обыграла 2DROTS со счётом 3:1, посетили более 21 тыс. человек.
Игра проходила в Москве на стадионе «Лужники».
На пятой минуте Артур Газданов вывел «Родину Медиа» вперёд. На 35-й минуте Владислав Семёнов сравнял счёт. Победу «Родине Медиа» принесли Артём Вяткин и Максим Пичугин.
«Родина Медиа» и 2DROTS примут участие в Фонбет Кубке России в предстоящем сезоне. Также в турнире выступит «Амкал», который занял в Медиалиге третье место.
В предыдущем сезоне «Амкал» добрался до стадии 1/64 финала Кубка России, где проиграл санкт-петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 по пенальти). 2DROTS выбыл на стадии 1/128 финала, уступив ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 по пенальти).
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