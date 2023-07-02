Личка ответил на вопрос, кто будет основным вратарём «Динамо» в предстоящем сезоне
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, кто будет основным вратарём бело-голубых в будущем сезоне.
«Я знаю Шунина, он долго тут играет. Есть Лещук, который сыграл много игр в Кубке. Плюс молодой Ваня Будачёв. Для вратаря хорошо знать, кто будет номером один.
Я буду решать этот вопрос с тренером вратарей, он работает с ребятами каждый день. Плюс я выскажу своё мнение, отсюда мы придём к общему решению. Один вратарь будет играть в РПЛ, второй в Кубке, а кто-то третий на подхвате», — сказал Личка журналистам.
В сезоне-2022/2023 Антон Шунин провёл 26 матчей за «Динамо» (два из них — в Кубке России), Игорь Лещук — 14 (восемь — в Кубке), а Иван Будачёв не играл за основную команду бело-голубых.
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