Личка ответил на вопрос, кто будет основным вратарём «Динамо» в предстоящем сезоне

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, кто будет основным вратарём бело-голубых в будущем сезоне.

«Я знаю Шунина, он долго тут играет. Есть Лещук, который сыграл много игр в Кубке. Плюс молодой Ваня Будачёв. Для вратаря хорошо знать, кто будет номером один.

Я буду решать этот вопрос с тренером вратарей, он работает с ребятами каждый день. Плюс я выскажу своё мнение, отсюда мы придём к общему решению. Один вратарь будет играть в РПЛ, второй в Кубке, а кто-то третий на подхвате», — сказал Личка журналистам.

В сезоне-2022/2023 Антон Шунин провёл 26 матчей за «Динамо» (два из них — в Кубке России), Игорь Лещук — 14 (восемь — в Кубке), а Иван Будачёв не играл за основную команду бело-голубых.