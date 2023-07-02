Личка: Захарян талантлив, но работа бьёт талант. Будет работать — будет хорошим игроком

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказал мнение о полузащитнике бело-голубых Арсене Захаряне.

«Захарян — всё, закончил карьеру игрока. Шучу! Личного разговора с Арсеном ещё не было.

Упорная работа бьёт талант. Арсен очень талантлив, но, когда ты не хочешь развиваться и жёстко работать, соблюдая дисциплину, ты так и останешься только талантом до конца своей жизни.

У Арсена классные данные, но главное — это работа. Повторять, повторять и работать. Через это его талант будет расти, и тогда он будет игроком для АПЛ, например. Я ему скажу то же самое, что и вам: упорная работа бьёт талант. Захочет работать — будет хорошим игроком», — сказал Личка журналистам.

Марцел Личка возглавил московское «Динамо» в июне 2023 года.