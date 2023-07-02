Карраскаль вернулся в расположение ЦСКА и приступил к тренировкам
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25-летний колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль вернулся в расположение московского ЦСКА и приступил к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба красно-синих.
Видео доступно в телеграм-канале ПФК ЦСКА. Права на него принадлежат ПФК ЦСКА.
Хавбек начал готовиться к сезону с командой позже, так как в июне был вызван в расположение сборной Колумбии. Он принял участие в игре с Ираком (1:0), но пропустил встречу с Германией (2:0) из-за вирусного заболевания.
Напомним, в минувшем сезоне Карраскаль принял участие в 34 матчах ЦСКА, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами. Вместе с красно-синими колумбиец стал обладателем Кубка России — 2022/2023.
15 июля ЦСКА встретится с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.
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