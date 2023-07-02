Карраскаль вернулся в расположение ЦСКА и приступил к тренировкам

25-летний колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль вернулся в расположение московского ЦСКА и приступил к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба красно-синих.

Видео доступно в телеграм-канале ПФК ЦСКА. Права на него принадлежат ПФК ЦСКА.

Хавбек начал готовиться к сезону с командой позже, так как в июне был вызван в расположение сборной Колумбии. Он принял участие в игре с Ираком (1:0), но пропустил встречу с Германией (2:0) из-за вирусного заболевания.

Напомним, в минувшем сезоне Карраскаль принял участие в 34 матчах ЦСКА, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами. Вместе с красно-синими колумбиец стал обладателем Кубка России — 2022/2023.

15 июля ЦСКА встретится с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.