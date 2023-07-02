Романо: Собослаи подписал контракт с «Ливерпулем»
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Полузащитник Доминик Собослаи подписал контракт с «Ливерпулем». Об этом сообщил в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.
Собослаи успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт до 2028 года. Стоимость трансфера составила € 70 млн. Ранее игрок выступал за «Лейпциг».
В сезоне-2022/2023 на счету Собослаи 46 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом был рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
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