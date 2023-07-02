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«Црвена Звезда» прилетела в Санкт-Петербург для участия в Кубке PARI Премьер

Сербская футбольная команда «Црвена Звезда» (Белград) прилетела в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в матчах Кубка PARI Премьер, который проходит в этом городе с 1 по 15 июля. Пресс-служба клуба поделилась фотографиями футболистов.

Фото: ФК «Црвена Звезда»

Фото: ФК «Црвена Звезда»

Среди тех игроков, кто прилетел в Санкт-Петербург, есть бывшие футболисты клубов РПЛ — Милан Родич («Зенит») и Гелор Канга («Ростов»). Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев остался в Белграде, чтобы полностью восстановиться от травмы.

Сербский клуб сыграет с «Зенитом» 4 июля, с «Нефтчи» (Баку, Азербайджан) — 8 июля, с «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — 12 июля. В первом матче турнира «Зенит» со счётом 3:1 обыграл «Нефтчи».

«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии — 2022/2023 и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов.