Радченко: «Зенит» с пониманием относится к возможному уходу Вендела, проблем не будет

Бывший футболист Дмитрий Радченко высказался о возможном уходе полузащитника Вендела из «Зенита».

«Вендел очень здорово провёл предыдущий чемпионат, был ключевым игроком в центре поля «Зенита». Но это внутренние дела клуба. Может, у Вендела есть очень хорошие предложения из других чемпионатов. Клуб с пониманием относится к этому. Если будет предложение из сильного чемпионата от команды, которая борется за высокие места и выступает в Лиге чемпионов, то клуб его отпустит.

Тяжело ли будет заменить Вендела? «Зенит» не раз сталкивался с такими ситуациями. Тренерский штаб выходил из таких положений. Уходили игроки, а на их место приходили другие. Думаю, проблем не будет», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.