Радченко: «Зенит» с пониманием относится к возможному уходу Вендела, проблем не будет
Поделиться
Бывший футболист Дмитрий Радченко высказался о возможном уходе полузащитника Вендела из «Зенита».
«Вендел очень здорово провёл предыдущий чемпионат, был ключевым игроком в центре поля «Зенита». Но это внутренние дела клуба. Может, у Вендела есть очень хорошие предложения из других чемпионатов. Клуб с пониманием относится к этому. Если будет предложение из сильного чемпионата от команды, которая борется за высокие места и выступает в Лиге чемпионов, то клуб его отпустит.
Тяжело ли будет заменить Вендела? «Зенит» не раз сталкивался с такими ситуациями. Тренерский штаб выходил из таких положений. Уходили игроки, а на их место приходили другие. Думаю, проблем не будет», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 2 июля 2023
-
15:17
-
15:05
-
15:04
-
14:45
-
14:36
-
14:15
-
14:12
-
13:59
-
13:57
-
13:53
-
13:51
-
13:50
-
13:49
-
13:38
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
13:05
-
13:02
-
12:57
-
12:43
-
12:38
-
12:38
-
12:32
-
12:29
-
12:18
-
12:09
-
12:08
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:45
Партнерский контент